Mehr als vier Jahre nach einem umstrittenen Polizeieinsatz in einer Zwickauer Bankfiliale müssen sich drei beteiligte Beamte vor Gericht verantworten. Wie das Landgericht in Zwickau am Donnerstag mitteilte, soll der Prozess wegen fahrlässiger Tötung am 4. November beginnen. Verantworten müssen sich drei Polizisten im Alter von 49, 50 und 54 Jahren. Bei einer weiteren Kollegin sah die Kammer keine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine Verurteilung. "Sie ist erst am Schluss dazugekommen, ihre Handlungen waren nicht todesursächlich", sagte ein Gerichtssprecher.