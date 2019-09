Was ist Stalking? Der Begriff ist vom englischen Verb "to stalk", was "sich anpirschen/anschleichen" bedeutet. Auf Menschen bezogen ist Stalking ein wiederholtes widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen. Das kann bis zu körperlicher und psychischer Gewalt reichen.



Stalking setzt sich in der Regel aus einer Reihe von Handlungen über einen längeren Zeitraum zusammen. Strafbare Taten sind dabei unter anderem üble Nachrede, Verleumdung, Sachbeschädigung, Nötigung, Körperverletzung und Nachstellung. Mobbing ähnelt zwar dem Stalking, zählt aber nicht dazu.



Der spezielle Tatbestand "Nachstellung" wurde 2007 unter § 238 ins Strafgesetzbuch eingefügt und wird in Sachsen seit 2018 in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst.