Am landgericht Zwickau beginnt im Npvember der Prozess gegen drei Polizisten. Sie sollen Mitschuld tragen am Tod eines randalierenden Mannes.

Mehr als vier Jahre nach einem umstrittenen Polizeieinsatz in einer Bankfiliale in Zwickau müssen sich drei beteiligte Polizisten vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Der Vorwurf lautet fahrlässige Tötung. Prozessbeginn soll am 4. November sein. Die Angeklagten sollen im Vorraum der Filiale einen randalierenden, um sich schlagenden 27 Jahre alten Mann auf den Boden gedrückt und gefesselt haben. In der Folge wurde der Mann ohnmächtig und verstarb wenig später.