Das bisher heißeste Wochenende des Jahres hat für einen 58 Jahre alten Radfahrer in Meerane unangenehme Folgen. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Sonntag mitteilte, fanden Streifenbeamte den Mann am Sonnabendabend in einem Straßengraben. Er war zuvor gestürzt. Der alarmierte Rettungsdienst stellte als Unfallursache einen Hitzeschock fest. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.