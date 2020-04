Ein Radfahrer ist in Lichtenstein im Landkreis Zwickau tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der 57-Jährige am Sonnabendnachmittag auf der Burgstraße in Richtung B173, als er unweit des Aussichtsturms Alberthöhe aus bisher unbekannten Gründen stürzte. Passanten fanden ihn in der Wiese neben der Fahrbahn, der Notarzt konnte den Mann nicht mehr retten.