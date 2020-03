In Meerane sind zwei Männer bedroht und ausgeraubt worden. Laut Polizei ereignete sich der Überfall am Sonntagmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Oststraße. Ein 29-jähriger Mann verließ mit einem Bekannten seine Wohnung, als sie von zwei Maskierten wieder zurück in die Wohnung gedrängt wurden. Die unbekannten Männer hielten sie unter Vorhalten eines pistolenähnlichen Gegenstands am Boden und stahlen eine Geldbörse und Drogen. Die Kriminalpolizei Zwickau sucht Zeugen.