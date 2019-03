Reifen an mindestens 54 Autos in Zwickau zerstochen

Platt: Bei diesem Auto in der Zwickauer Innenstadt ging am Freitag gar nichts mehr vorwärts.

Platt: Bei diesem Auto in der Zwickauer Innenstadt ging am Freitag gar nichts mehr vorwärts. Bildrechte: Ralph Köhler

Reifen an 54 Fahrzeugen sind in Zwickau zerstochen worden. In der Nacht zu Freitag waren laut Polizei unbekannte Täter im Stadtgebiet unterwegs und verursachten Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Behörde erwartet im Laufe der nächsten Tage noch mehr Anzeigen von Autobesitzern, die Reifenschäden erst später feststellen. Sie bittet daher Fahrzeugführer, die ihre Autos in der Nacht zu Freitag im Stadtgebiet geparkt hatten und nun entsprechende Reifenschäden bemerken, umgehend die Polizei zu informieren. Die Autos sollten vor Eintreffen der Beamten weder bewegt noch sollten die Räder gewechselt werden. "Zuerst eine Werkstatt aufzusuchen und erst danach die Polizei zu kontaktieren wäre der falsche Weg", betont die Polizeidirektion Zwickau.