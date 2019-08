Die Motorsportarena in Mülsen bei Glauchau hat an diesem Wochenende erstmals geöffnet. Eine richtige Eröffnung "mit großem Tamtam" habe es nicht gegegben, sagt Roberte Urlaß, Geschäftsführender Gesellschafter der ADAC Rennsportarena Mülsen-Sachsenring AG. "Wir wollen kein Band durchschneiden, kein Feuerwerk und Blasorchester. Es sind keine Fördermittel geflossen. Wir machen einfach nur auf."

Die Rennstrecke im Außenbereich sei schon international gelistet, so Urlaß. 1.350 Kilometer ist sie lang. Hier finden ab Ende August die ersten Wettbewerbe statt. Die Fahrzeuge für den Außenbereich fahren mit Verbrennungsmotor. Im Inneren aber sind ausschließlich Gokartwagen mit Elektroantrieben im Einsatz. Die Halle hat eine Rennstrecke von 440 Metern Länge. Quasi geräuschlos könnten hier gleichzeitig 15 Gokarts fahren, so Urlaß: "Man bekommt keine Kopfschmerzen wegen der Abgase und im Gaststättenbereich auf der Tribüne könnten Besucher ungestört beobachten, wie die anderen Gokart fahren." Laut Urlaß ist die Halle die erste Elektrokarthalle Ostdeutschlands.

Gegen den Bau hatten Anwohner und Umweltschützer jahrelang protestiert. Sie befürchteten zu viel Lärm- und Umweltschäden. Die gerichtlichen Auseinandersetzungen gingen hoch bis zum Bundesverwaltungsgericht. Auch heute noch sind einige von ihnen skeptisch. Peter-Uwe Heinke von der Bürgerinitiative "Lebenswerte Umwelt contra Rennstrecke" sagte MDR SACHSEN am Sonntag, beim Testbetrieb vergangenes Wochenende seien in Niedermülsen 63 Dezibel gemessen worden. Das sei leiser als ein Rasenmäher. Sie wollen beobachten, wie sich die Lärmbelastung in nächster Zeit weiter entwickeln wird. Statt der 24 ursprünglich geplanten Rennsportwochenenden veranstalten die Betreiber nunmehr nur noch 18 im Jahr. Der normale Betrieb auf der Außenanlage mit Leihkarts sei weniger kritisch, da dabei viel langsamer gefahren würde, so Heinke.