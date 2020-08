Erlebnisbad Hartenstein 16-jähriger Held: Nachwuchs-Rettungsschwimmer bewahrt Vierjährige vor Ertrinken

Hauptinhalt

Erst am Freitag hat der 16-jährige Etienne Oelsner das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber erworben. Bei seinem ersten selbstständigen Dienst am Sonnabend rettete er schon das Leben eines vierjährigen Mädchens.