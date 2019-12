Die Stadt Zwickau zieht eine positive Bilanz ihrer inzwischen dritten Rückkehrerbörse. 580 Besucher haben nach Angaben der Stadtverwaltung die Veranstaltung besucht. 45 Aussteller boten diverse Jobs an. Ein Stadtsprecher erklärte: "Aus beinahe jeder Branche waren Stellenangebote zu finden." Besonders viel Personalbedarf gab es demnach im technischen und IT-Bereich, wo die Unternehmen um Ingenieure verschiedenster Fachrichtungen, Architekten oder Softwareentwickler warben. Doch auch Schneider, Dachdecker, Erzieher und Lehrer sowie Staplerfahrer, Kundenbetreuer oder Gesundheits- und Krankenpfleger würden gesucht.

Nach dem Weihnachtsfest in entspannter Stimmung nach Jobs in der alten Heimat suchen – dieses Konzept hatte sich nach Angaben der Stadt bereits vergangenes Jahr bewährt. Sandra Hempel, Leiterin der Zwickauer Wirtschaftsförderung, sagte, die Veranstaltung sei auch unter langfristigem Aspekt zu betrachten. Ein Neustart, meist mit kompletter Familie, sei schließlich eine Entscheidung, die nicht von heute auf morgen getroffen wird.



Das Büro für Wirtschaftsförderung plant, in Zusammenarbeit mit der regionalen Fachkräfteallianz und mit finanzieller Unterstützung vom Freistaat Sachsen, bereits die vierte Auflage der Rückkehrerbörse nach Weihachten 2020.