Das ehemalige VEB Kondensatorenwerk Görlitz musste nach der Privatisierung 1992 Insolvenz anmelden - es sollte eine Werkschließung für immer werden. Bildrechte: Industriekultur Ost

Herr Dziallas, Sie beschäftigen sich mit Ruinen. Warum eigentlich?

Wir beschäftigen uns im Netzwerk Industriekultur Ost mit Industriekultur. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um viel mehr als nur Ruinen aus vergangenen Zeiten. Wir sehen in erster Linie die Ressourcen in kultureller, wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht. Mit unseren Augen sehen wir Ruinen, unsere Vorstellungen nehmen jedoch sofort den Mehrwert wahr. Unsere Fantasie fragt sofort: Was könnte denn damit werden?

Das Team von Industriekultur Ost (IKO): v.l. Marco Dziallas, Maria Weißenfels, Maike Marie Herden und Sebastian Dämmler. Bildrechte: Industriekultur Ost

Sie sprechen von Ressourcen. Welche sehen Sie, wenn Sie beispielsweise durch das Erzgebirge fahren und dort alte, verlassene Fabriken sehen?

Das ist sehr unterschiedlich. Zuerst muss man diesen Ort bewusst wahrnehmen. Das heißt so: Man sieht natürlich die Architektur, die Besonderheiten, oft auch den Verfall. Bestenfalls haben wir vorher recherchiert und ein Bild dabei, wie die alte Fabrik im Original aussah. Dann wächst alles zu einer Art Vorstellung zusammen, was hier einmal war. Die Orte sind ja stark verändert. Gleichzeitig denkt man: 'Was für eine Atmosphäre, tolle Räume!' Hier muss irgendetwas passieren. Kreativräume und Büros sind immer gut vorstellbar. Man kann dort aber auch toll wohnen und Kunst etablieren. Es sind oft tausend Dinge, die uns in diesem Moment durch den Kopf gehen.

Abriss 2018: Das Gebäude der "VEB GelKiDa" (Gelenauer Kinder & Damensocken), des größte Kindersockenherstellers in der DDR, gibt es nicht mehr. Nach der Wende übernimmt die Treuhand die Verwaltung und wandelt die VEB 1992 in die "Gestruwa GmbH" (GElenauer STRUmpfWAren). Nur wenige Jahre später schließen die Werkstore für immer. Bildrechte: Industriekultur Ost

Können uns diese Orte, diese Gebäude, diese Teile der Industriekultur etwas für die Gegenwart sagen?

Ja, auf jeden Fall. Letztlich sind diese Gebäude ein Teil unserer Geschichte. Die Arbeitswelt - nicht nur die eigentliche Arbeitszeit -, sondern auch das ganze Umfeld haben uns geprägt. Arbeiterkneipen, Kulturhäuser, Betriebsferienheime und -kindergärten sowie Werksiedlungen waren wichtige Bestandteile dieses Lebens. Eigentlich alles, was sich um die Arbeit herum abspielte, gehörte zum Alltag und war damit Teil einer Industriekultur, die sich längst nicht auf Baumasse beschränkt.

Der Verwaltungsbau der Auto Union AG Chemnitz galt als ehemaliges Herz des sächsischen Automobilbaus. Die Auto Union AG Chemnitz war einst der zweitgrößte Automobilbauer im Deutschen Reich. Bildrechte: Industriekultur Ost

Doch was kann uns das heute sagen? Die Menschen identifizieren sich mit den Orten ihrer Arbeit, wo sie letztlich die meiste Lebenszeit verbracht haben. Der Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, hängt ja mit der Geschichte zusammen.

Unser Wohlstand heute hängt mit den alten Fabriken zusammen?

Ja. In vielen Produkten von heute steckt die Innovationskraft der letzten Jahrhunderte. Es ist wichtig, diese Orte wertzuschätzen, wo so etwas entstanden ist. Gelingt das, können wir anders mit Dingen umgehen. Wir sprechen heute von Wegwerfgesellschaft. In anderen Zeiten hat man versucht, Produkte so herzustellen, dass sie langlebiger sind. Weniger Wegwerfgesellschaft, mehr Nachhaltigkeit. Das kann man vielleicht mitnehmen in die Zukunft.

Die VEB Gießerei & Glasformenbau in Radeberg gehörte zum Bau- und Montagekombinat Kohle und Energie - dem größten Baubetrieb der DDR. Nach der Friedlichen Revolution 1989 wurde daraus die Gießerei Radeberg GmbH. Bildrechte: Industriekultur Ost

Sie nennen sich Industriekultur Ost. Gibt es denn eine spezielle ostdeutsche Industriekultur?