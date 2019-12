Der Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal war auch im Jahr 2019 einer der beliebtesten Läufe der Weltmeisterschaft. Dies geht aus den Zahlen hervor, die die MotoGP veröffentlichte. Bei der Veranstaltung im Juli kamen rund 201.000 Zuschauer an den Rennkurs. Mehr waren es nur in Frankreich und in Thailand.