Martin Hoop IX Der Schacht Martin Hoop IX wurde in Mülsen in den Jahren von 1953 bis 1956 als Material- und Wetterschacht bis in eine Tiefe von 1047 Metern abgeteuft. Nach der Einstellung des Steinkohlenbergbaus im Zwickauer Revier wurde der Schacht in den Jahren 1978 und 1979 mit Bergemassen, Abbruchmaterial und Flugasche verfüllt und anschließend mit einer Stahlbetonplatte abgedeckt. Die Betriebsgebäude verfielen in den folgenden Jahrzehnten.