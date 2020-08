Ein heftiges Unwetter hat am Montag in Oberlungwitz eine Schlammlawine ausgelöst. Nach Reporterangaben hatten starke Regenfälle Schlamm und Geröll von umliegenden Feldern in den Ort gespült. Das Gelände einer ortsansässigen Firma sei besonders betroffen gewesen. Die Feuerwehr hat den Angaben zufolge eine Sonderlage ausgerufen und ist zur Zeit damit beschäftigt, die teils kniehohen Schlammmassen zu beräumen.

Auch in anderen Orten der Region haben heftige Gewitter und Starkregen für zahlreiche Überflutungen gesorgt. Besonders stark betroffen ist nach Reporterangaben Limbach-Oberfrohna. Dort seien mehrere Keller, zwei Tiefgaragen und ein Einkaufsmarkt vollgelaufen. Die Aufräumarbeiten dauern laut Rettungsleitstelle noch an.

In Nossen im Landkreis Meißen wurde die Bahnstrecke geflutet. Schlamm und Geröll drangen dort vom Feld auf die Gleise.In Schwarzenberg schlug ein Blitz auf einem abgeernteten Feld ein und setzte eine etwa 50 Quadratmeter große Fläche in Brand. In Lichtenstein sorgte eine abgerutschte Böschung für Verschmutzung. In Langenberg brach ein Telefonmast. Die S255 zwischen St.Egidien und Kuhschnappel im Landkreis Zwickau war wegen umgestürzter Bäume kurzzeitig gesperrt. Über Personenschäden liegen derzeit keine Angaben vor.