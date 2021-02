Auf dem Schornstein eines alten Betriebes im Kirchberger Ortsteil Cunersdorf hat ein Storch sein Nest gebaut. Nachdem er in den vergangenen Tagen sein neues Domizil im Landkreis Zwickau bezogen hat, führt er nun eine erste Nestkontrolle durch. Ein Schauspiel, das man nicht aller Tage sieht. Außerdem nutzt das Tier die Zeit zur ausgiebigen Pflege seines Gefieders. Anschließend fliegt der Storch meist in die Aue des Rödelbaches, wo er in den überfluteten Wiesen zwischen Schnee und Gras genügend zu fressen fand. Wenn es so läuft wie in den Vorjahren, bleibt er nicht lange allein. Zwei Wochen nach den Männchen später folgen meist die Weibchen.