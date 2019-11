Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) hat die von ihm beauftragten Schulbusse unter die Lupe genommen. Bei der Kontrolle vor einer Schule in Wilkau-Haßlau sind zwei Kleinbusse aufgefallen, bei denen die sogenannte Hauptuntersuchung (TÜV) überfällig war. Der Zweckverband teilte mit, man habe den sogenannten der freigestellte Schülerverkehr im Fokus gehabt. Kontrolliert wurden also Busunternehmer, die all jene Kinder befördern, die nicht mit den öffentlichen Bussen fahren können. Solche Schülerbusse kommen zum Einsatz, wenn öffentliche Linien fehlen oder der Schulweg etwa von abgelegenen Siedlungen zu lang ist.