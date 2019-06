Schumann-Fest beginnt in Zwickau

Mit dem Eröffnungskonzert im Zwickauer Konzert- und Ballhaus „Neue Welt" beginnt am Donnerstagabend das Schumannfest 2019. Die Veranstaltungsreihe dauert bis zum 16. Juni und steht in diesem Jahr unter dem Motto „Clara 200". Anlass ist der 200. Geburtstag von Clara Schumann im September. Das Schumannfest startet in diesem Jahr gleich mit zwei Uraufführungen: Zum einen ist beim Eröffnungskonzert Schumanns "Jugendsinfonie" erstmals komplett zu hören, zum anderen erlebt das Orchesterstück "Sie, die spricht" seine Premiere. Charlotte Seither hat es aus Anlass des Clara-Schumann-Jahres komponiert.