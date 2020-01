Unbekannte haben am Freitagmorgen in Zwickau Sperrmüll an einem Wohnhaus angezündet. Als die Feuerwehr eintraf, brannten bereits die Wärmedämmung der Hausfassade sowie drei Holzbalkone. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Haus umgehend evakuiert und der Brand gelöscht.