Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall in Werdau verletzt worden, eine davon schwer. Laut Polizei verließ eine 80-Jährige am Mittwochnachmittag mit ihrem Auto ein Grundstück und übersah das Fahrzeug einer 30-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Seniorin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die jüngere Autofahrerin wurde leicht verletzt.



Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit gewesen und wurden abgeschleppt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.