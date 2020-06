Eine Siebenjährige hat in Hohenstein-Ernstthal im April insgesamt 37 Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie damit rund 30.000 Euro Schaden angerichtet. Das Mädchen gab in der Befragung an, dass sie mit Steinen Schneeflocken auf die Autos malen wollte. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass sie dadurch die Wagen beschädigte.