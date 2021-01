Der FSV Zwickau hat seinen Aufwärtstrend in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt und den dritten Sieg in Serie gefeiert. Im Auswärtsspiel gegen die Löwen vom TSV 1860 München siegten die Zwickauer mit 1:0. Damit hat die Mannschaft von Trainer Joe Enochs einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Den entscheidenden Treffer erzielte Morris Schröter in der 65. Minute.