Zum 17. Mal ist der Zwickauer Flugplatz am Wochenende zum Mekka der Simson-Fans geworden. Das Kultzweirad wurde zwar im thüringischen Suhl gebaut, aber in Zwickau kennt man sich trotzdem mit DDR-Zweitaktern aus. Der Organisator des Simsontreffens, Dominic Würfel, erwartet bis zu 8.000 Besucher an den drei Tagen des Treffens. Allein auf dem Zeltplatz übernachten etwa 4.000 Zweiradfans.