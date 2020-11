Die Imagekampagne des Freistaates "So geht sächsisch" beendet ihre langjährige Werbekooperation mit Haribo. Als Grund nennt die Staatskanzlei die geplante Schließung des Haribo-Standortes in Wilkau-Haßlau. "Die Entscheidung ist sehr bedauerlich", sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber. Die Schließung mache eine weitere Kooperation mit der Marke unmöglich. Die langjährige Zusammenarbeit endet den Angaben zufolge sofort.

Seit 2014 wurden bei Festen wie dem Tag der Sachsen Gummibärchen in weiß-grünen Tütchen verteilt. Die Restbestände sollen nicht mehr zu Werbezwecken eingesetzt werden. Die rund 16.000 sollen stattdessen an sächsische Schulen verschenkt werden. Interessierte Schulen können sich demnach direkt bei "So geht sächsisch" melden.

Haribo war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Das Unternehmen will sein Werk in Wilkau-Haßlau zum Jahresende schließen. Dort arbeiten rund 150 Beschäftigte. Das Werk erfülle nicht mehr die Anforderungen an eine wirtschaftliche und effiziente Produktionsstruktur, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. Mehr als 600 Menschen haben am Sonnabend gegen die Schließung des Werks demonstriert.