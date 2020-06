Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat heute der Bau einer Trainingshalle für den Nachwuchs der Eispiraten Crimmitschau begonnen. Mit der Halle sollen sich in Zukunft die Trainingsbedingungen der etwa 300 Kinder und Jugendlichen der Nachwuchsabteilung des Clubs verbessern. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen nach Vereinsangaben Anfang Juli. Im Oktober soll die Halle fertiggestellt werden.

Die Baukosten der Halle betragen 990.000 Euro. Die Hälfte der Summe übernimmt die Sportförderung Sachsen, 245.000 Euro steuert die Stadt Crimmitschau bei. Die verbleibende Summe von 250.000 Euro kamen von Sponsoren des ETC Crimmitschau. Nach Fertigstelleung wird die Halle "Canda Life Kids Arena" heißen.

Die Trainingsfläche soll eine Größe von 20 Mal 30 Metern haben, was einem Drittel der Spielfläche eines Eishockeyfeldes entspricht. Hier sollen in Zukunft die Kinder der Altersklassen Sieben bis Elf trainieren. Auch Schnupperkurse und Sponsorenveranstaltungen sind in der neuen Halle geplant.