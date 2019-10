Nachdem Unbekannte in Zwickau den Gedenkbaum für NSU-Mordopfer Enver Şimşek umgesägt haben, ist ein Spendenaufruf gestartet worden. Er wolle mit der Kampagne ein Zeichen setzen, heißt es in dem Aufruf eines Zwickauers. "Gegen den NSU. Gegen seine Anhänger. Für mehr Demokratie und Toleranz. Für das Erinnern an Enver Simsek. Für mehr Bäume. Für ein vereintes Deutschland. Gegen Hass und für die Liebe."

Als Spendenziel sind 4.000 Euro angegeben. Am Samstagabend waren bislang 290 Euro eingegangen. Mit dem gesammelten Geld sollen mindestens zwei Bäume gepflanzt werden. "Oder mehr", so der Initiator der Kampagne. Das Geld soll der Stadt Zwickau übergeben werden, die damit neue Bäume setzen soll. Bildrechte: dpa

OB Findeiß entsetzt

Oberbürgermeisterin Pia Findeiß hatte sich über die Tat tief bestürzt gezeigt. "Das Absägen des Baumes zeugt von Intoleranz, mangelndem Demokratieverständnis und von Verachtung gegenüber Terroropfern und deren Angehörigen! Es zeigt auch, dass manche leider nicht begriffen haben, welch menschenverachtenden Taten die Terroristen des NSU begangen haben." Die Stadt kündigte an, Anzeige zu erstatten. Wie der Baum ersetzt werden kann, soll in den nächsten Tagen in der Stadtverwaltung beraten werden.

Baum stand keine vier Wochen