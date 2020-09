Unbekannte haben vom Gelände eines Autohauses in Oberlungwitz am Wochenende drei Sportcoupés der Marke Kia mit einem Gesamtwert von rund 120.000 Euro gestohlen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau am Montagmorgen mitteilte, konnte eines der Fahrzeuge nach Zeugenhinweisen noch am Samstagabend auf dem Parkplatz "Oberwald" auf der A4 verlassen aufgefunden werden. Eine sofort eingeleitete Suche nach dem Fahrer verlief trotz des Einsatzes einer Wärmebildkamera, eines Fährtensuchhundes sowie eines Polizeihubschraubers ohne Ergebnis.