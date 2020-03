Nach einer Demonstration der Freien Deutschen Jugend ermittelt die Staatsanwaltschaft Zwickau gegen vier Akteure der kommunistischen Organisation wegen Hausfriedensbruch. Die Behörde teilte mit, betroffen seien je zwei junge Frauen und Männer, die sich am Sonnabend an einer FDJ-Demo in Zwickau beteiligt hatten. Am Montag hatte die Stadtverwaltung eine entsprechende Anzeige bestätigt.