So zerwühlt sehen Rasenplätze aus, wenn nachts Wildscheine da waren. In Meerane hat die Stadt jetzt Zäune bestellt, um solche Schäden zu verhindern (Archivbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Nacht zum Montag haben Wildschweine zum dritten Mal das Richard-Hofmann-Stadion in Meerane verwüstet. Dabei zerstörten die Tiere den Rasen großflächig. Die Stadtverwaltung will das Gelände nun mit Hilfe eines massiven Zauns schützen, sagte Bürgermeister Lothar Ungerer MDR SACHSEN. "Wir benötigen einen Stabgitterzaun. Den haben wir in Auftrag gegeben. Das dauert ein paar Tage, es sind immerhin 350 Meter." Ungerer rechnet mit Kosten von etwa 30.000 bis 35.000 Euro.