Die Haushaltssperre in Zwickau war am 21. April in Kraft getreten. Damals wurde befürchtet, dass der Stadt Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe entgehen. Nach neuesten Berechnungen geht das Amt für Finanzen nun von einer Belastung in Höhe von sechs bis sieben Millionen Euro aus. Deswegen sei die Sperre in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin Pia Findeiß aufgehoben worden.