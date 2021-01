Der Stadtrat von Zwickau soll am Donnerstag entscheiden, ob es weiter ein beitragsfreies Vorschuljahr in den Kitas der Stadt geben soll. Erst 2018 wurde es von der Stadt Zwickau eingeführt. Nun schlägt die Stadtverwaltung vor, das kostenlose Jahr abzuschaffen. Das würde Einsparungen in einer Höhe von einer Million Euro im Jahr bringen. Das sei nötig, weil durch Corona ein Loch von mehr als 10 Millionen in die Stadtkasse gerissen wurde.

Im Gegenzug will die Stadt aber die Kita-Gebühren stabil halten. Diese seien schon seit sechs Jahren unverändert und verglichen mit Städten im Umland mit am niedrigsten. "Was zur Wahrheit mit dazu gehört ist auch, dass wir in Zwickau sehr günstige Beiträge haben für die Kindergärten", sagt Tristan Drechsel von "Bürger für Zwickau", dessen Fraktion für die Abschaffung des Gratis-Kita-Jahrs stimmen will. "Im Vergleich mit Werdau zum Beispiel liegen wir bei 116 Euro und Werdau bei 160 Euro. Das ist sehr viel Geld für die Eltern und das macht im Jahr rund 500 Euro aus."

SPD und Linke gegen Abschaffung

Die Fraktion CDU/FDP will der Vorlage ebenso wie "Bürger für Zwickau" zustimmen. Andere Fraktionen sind sich uneinig. SPD und Linke lehnen die Vorlage ab. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Ute Brückner, kritisiert, dass es seitens der Stadt bisher keine anderen Einsparvorschläge gegeben habe.

Für mich ist das ein Armutszeugnis, wenn man sagt, die Haushaltslage ist jetzt eben anders, dann müssen wir das eben einführen und abschaffen - je nach Lage. Das kann nicht sein. Ute Brückner Fraktionsvorsitzende der Linken in Zwickau

Stadtsprecher Mathias Merz sagt, dass es nicht darum gehe, soziale Leistungen zu kürzen. Eine ganze Reihe von freiwilligen Ausgaben wolle man beibehalten, so Merz. "Das beginnt bei dem Begrüßungsgeld für Neugeborene, geht über die Erstattung des Eigenanteils bei der Schülerbeförderung bis hin zu Maßnahmen im Bereich der Schulsozialarbeit oder auch der Unterstützung von freien Trägern", sagt er. Über die Streichung des kostenlosen Schulvorbereitungsjahres entscheiden die Zwickauer Stadträte am 28. Januar.

Außerdem sei der eigentliche Plan, noch mehr Kinder in die Kitas zu bekommen, nicht aufgegangen. Mit dem beitragsfreien Schuljahr sollten Eltern animiert werden, die vielleicht aus finanziellen Gründen ihren Nachwuchs nicht in den Kindergarten geben. Doch die Anmeldezahlen seien in diesem Bereich nicht gestiegen.

Glauchau will kostenloes Vorschuljahr einführen

Während in Zwickau das kostenlose Vorschuljahr abgeschafft werden soll, will die Stadt Glauchau es einführen. Das schlagen mehrere Stadträte vor. Der Glauchauer Stadtrat soll ebenfalls am Donnerstag darüber abstimmen.

