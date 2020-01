Sachsen startet am Donnerstag offiziell in das "Jahr der Industriekultur". Das sächsische Kulturministerium erklärte, das Themenjahr wolle die Aufmerksamkeit auf die mehr als 500-jährige sächsische Industriegeschichte lenken. Diese sei stark mit der Identität der Bewohner des Freistaates verbunden. Kernstück des Themenjahres ist die Sächsische Landesausstellung vom 25. April bis zum 1. November in Zwickau und weiteren Orten der Chemnitzer Industrieregion. Unter dem Titel "Boom" werden Persönlichkeiten und herausragende Beispiele sächsischer Industriekultur vorgestellt. Themenschwerpunkte sind der Bergbau, der Industriemaschinenbau, die Textilindustrie, der Automobilbau und die Eisenbahn mit dem Lokomotivbau.