Die bei Radrennfahrern gefürchtete und von Fans geliebte "steile Wand" von Meerane gibt es jetzt auch in der Flasche. Die Stadt hat zu Ehren des berühmt-berüchtigten Straßenanstiegs ein Parfüm entwickeln lassen. Bürgermeister Lothar Ungerer und Jens Reißmann, Geschäftsführer der Firma Reima AirConcept, stellten den Unisex-Duft am Montag am Fuße des kopfsteingepflasterten Anstiegs vor.

Bürgermeister Ungerer und Unternehmer Reißmann "beschnuppern" den Duft zur steilen Wand von Meerane. Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo