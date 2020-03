Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Dienstag zu einer Podiumsdiskussion in Zwickau erwartet. Die Stadtverwaltung teilte mit, die Veranstaltung stehe unter dem Motto "Gemeinsam gegen Hass und Gewalt - Kommunalpolitiker nicht allein lassen!". Unter den 180 Gästen sind den Angaben zufolge von Attacken betroffene Kommunalpolitiker sowie Experten aus Justiz und Strafverfolgung.

Fast zwei Drittel der Bürgermeister in Deutschland sind bereits beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen worden. Das ergab eine Umfrage im Auftrag des ARD-Magazins "Report", an der rund 2.500 Bürgermeister teilnahmen. Demnach beginnt der Hass oft in sozialen Netzwerken. Beleidigungen gibt es aber nicht nur im Internet, sie geschehen ebenso bei öffentlichen Veranstaltungen und in Diensträumen. Hinzu kommen tätliche Übergriffe. Auch Mitarbeiter der Verwaltungen und Gemeindevertreter würden immer öfter angegriffen. Einige Betroffene haben daraufhin bereits ihre Ämter niedergelegt, andere müssen mit ihren Familien zeitweise unter Polizeischutz leben.