Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu mehr Zivilcourage gegen Hass und Hetze aufgerufen. Das Staatsoberhaupt sagte bei einer Podiumsdiskussion in Zwickau: "Es gibt keinen Zweifel mehr: Deutschland hat ein massives Problem mit Hass und Gewalt." Es zeige sich nicht flächendeckend in den Kriminalstatistiken, aber es offenbare sich mit Vorfällen, "die uns alarmieren müssen". Es gebe ein "Klima der Empörung und Enthemmung, ein Klima der Herabsetzung und Hetze, ein Klima, das wir nicht länger hinnehmen dürfen", so Steinmeier.

Wir dürfen nicht zulassen, dass Kommunalpolitikerinnen und -politiker in unserem Land zu Fußabtretern der Frustrierten werden. Wir brauchen all die Menschen, die bereit sind, Verantwortung vor Ort zu tragen. Sie sind das Fundament, auf dem das Gebäude der Demokratie ruht.

Es brauche vor allem eines, forderte der Bundespräsident: "Unser klares Nein. Niemand darf mehr sagen: Das betrifft mich nicht. Und niemand darf mehr schweigen. Die sogenannte schweigende Mitte war zu lange ruhig, aber wir wissen auch: Sie existiert, es gibt sie, diese Mehrheit von Menschen in unserem Land, die friedlich zusammenleben will und Gewalt eindeutig verurteilt." Genau diese Mehrheit müsse jetzt laut werden.



Am Nachmittag besucht Steinmeier die Gedenkstätte für die Opfer des NSU in Zwickau.