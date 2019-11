Weil er seine Lebensgefährtin erwürgt hat, ist ein Zwickauer am Mittwoch zu acht Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Davon muss er zunächst zwei Jahre im Strafvollzug absitzen. Danach soll der Verurteilte "in eine Entziehungsanstalt eingewiesen werden. Denn er neigt aufgrund seiner Alkoholkrankheit dazu, im alkoholisierten Zustand erhebliche Straftaten zu begehen", sagte Richter Altfried Luthe nach dem Urteil.

Silvio H. hatte im Wohn- und Sozialhaus Zwickau immer wieder heftigen Streit bei Trinkgelagen mit seiner Lebensgefährtin. Am 5. Mai 2019 wurde die 46 Jahre alte Frau zusammengeschlagen und erwürgt in einem völlig verwahrlosten Zimmer gefunden. Den Raum hatten sich die beiden geteilt. Auch in der Tatnacht waren sie betrunken. Das Opfer wurde mit vier Promille im Blut gefunden. Silvio H. hatte nach der Tat erst Stunden später den Notruf gewählt. Auch da lag laut Polizei sein Alkoholwert bei mehr als 2,5 Promille im Blut.