In Zwickau sind am Freitag zum vorerst letzten Mal die Straßenbahnlinien 5 und 7 unterwegs. Sie werden mit dem Betriebsende am Nachmittag auf unbestimmte Zeit eingestellt. Der Grund: Die Gleistrasse vom Georgenplatz bis zur Wendeschleife am Hauptbahnhof wird aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Die mehr als 30 Jahre alten Schienen in der Bahnhofstraße sind besonders in den Kurven so verschlissen, dass die Straßenbahnen dort zu entgleisen drohen.