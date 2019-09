Die Zwickauer Tafel ist in Nöten. Der Vermieter der Ausgabestelle im Stadtteil Neuplanitz hat der Einrichtung zum Ende des Jahres gekündigt. Nun sucht die Tafel dringend neue Räumlichkeiten. Diese sollten möglichst kostenlos zur Verfügung gestellt werden, da die Tafel keine Spenden für eine Miete aufbringen könne. "Das ist das ganze Problem an der Sache", erklärt Teamleiterin Anke Kosak im Gespräch mit MDR SACHSEN. Zudem müssten die Räume ebenerdig sein und es sollte Toiletten mit fließend Wasser am Waschbecken geben.