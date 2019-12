Den Beschäftigten der Pleißentalklinik Werdau steht eine Lohnerhöhung in Aussicht. Wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag bestätigte, wurde in den Tarifverhandlungen ein Kompromiss erzielt. Demnach sollen die Löhne rückwirkend zum Oktober um reichlich zweieinhalb Prozent steigen, im kommenden April erneut um vier Prozent. Auch die Azubis sollen mehr Geld erhalten. Die Vereinbarung betrifft alle Beschäftigten, außer die Ärzteschaft.