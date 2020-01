Die Stadt Zwickau lädt an diesem Wochenende zu einem Messe-Doppel ein. In der Stadthalle findet von Freitag bis Sonntag die Reisemesse statt. Zudem wird im Ballhaus "Neue Welt" die Tattoo-Expo ausgetragen, bei der sich die kommenden drei Tage nationale und internationale Tätowierer präsentieren.

An der Reisemesse nehmen in diesem Jahr 126 Aussteller teil. Sie kommen unter anderem aus Deutschland, Österreich und Italien. Aber auch Polen die Ukraine und Slowenien sind vertreten. Die Zwickauer Partnerlandkreise Darmstadt-Dieburg, Kulmbach und Ludwigsburg werben ebenfalls für Urlaubstrips in ihre Region. Für die Tattoo-Expo hat der Zwickauer Tattookünstler Randy Engelhard das Who's who der Tattoo-Branche nach Zwickau eingeladen. Als besonderen Höhepunkt haben die Veranstalter ein Ohrfeigen-Wettbewerb angekündigt.