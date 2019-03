Nur noch Schneckentempo auf der A4 bei Glauchau

Wir haben dort nach dem Winter eine enorme Verschlechterung des Fahrbahnzustands verzeichnen müssen. Das ist in einem Tempo passiert, das wir auch nicht vorhersehen konnten. Der Beton ist so angegriffen, dass die Frost-Tau-Wechsel, die jetzt im Januar und Februar sehr häufig nacheinander aufgetreten sind, die Fahrbahn sehr angegriffen haben. Und es ist schlicht und ergreifend nicht mehr verkehrssicher genug, da mit vollem Tempo durchzuballern.

Wir wollen jetzt erstmal für die nächsten Wochen ganz kurzfristig eine Instandsetzungsleistung organisieren. Erstmal wird notdürftig geflickt. Wir haben diesen Abschnitt der A4 ohnehin bei uns im Bauprogramm. Allerdings können wir natürlich nicht den kompletten Abschnitt in beide Richtungen innerhalb von einem Jahr absolvieren.



In diesem Jahr machen wir einen Abschnitt von der Pleißetalbrücke bis zur Anschlussstelle Meerane. In den nächsten zwei Jahren kommen dann die nächsten Abschnitte in die Grundsanierung. Da muss großflächig der Beton rausgenommen und dann wieder neu eingebaut oder mit Asphalt eingebaut werden. Das ist ein Aufwand, den kann man den Verkehrsteilnehmern auch nicht innerhalb von einem Jahr zumuten. Das heißt, wir machen jetzt Stück für Stück und deswegen muss jetzt erstmal die Instandsetzung halten.