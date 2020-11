Nach dem Tod eines jungen Mannes in Zwickau laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Tathergang. Außerdem sucht die Polizei Zeugen. Der 29-Jährige war am frühen Montagmorgen schwer verletzt an der Osterweihstraße aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen war er aus dem Fenster gefallen, so die Polizei. Trotz medizinischer Versorgung vor Ort erlag der Mann später seinen Verletzungen. Weitere Erkenntnisse soll jetzt eine Obduktion bringen.