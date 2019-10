Bei einer Fahrzeug-Kollision auf der Bundesstraße 93 bei Wilkau-Haßlau ist eine Frau ums Leben gekommen. Vier weitere Personen erlitten teilweise schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit. Demnach hatte eine junge Autofahrerin am Montagabend beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Klein-Transporter übersehen. Die Beifahrerin in dem Pkw starb noch am Unfallort.