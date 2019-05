Sachsen-Rallye nach Unfall mit zwei Toten abgebrochen

Renn-Pilot Kai Günther kam bei dem Unfall am Freitag ums Leben. Hier ein Archivbild aus dem Jahr 2017. Bildrechte: imago/GEPA pictures

Berichten zufolge geschah das Unglück an einem Berg nahe Kirchberg im Landkreis Zwickau. Der Pilot habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt. Übereinstimmenden Berichten zufolge soll es sich bei den Toten um den Renault-Pilot Kai Günther aus Lößnitz und seinen Beifahrer Sebastian Walker handeln.



Die Sachsen-Rallye war am Freitag in Zwickau gestartet worden. Bis Sonnabend waren Rennläufe im Zwickauer Land und im Vogtland geplant. In einem Bericht der "Freien Presse" heißt es, dass es sich nicht um den ersten schweren Unfall bei der Sachsen-Rallye handelt. 2006 sei ein Trabant-Fahrer mit mehr als 100 km/h in einen Straßengraben gerutscht und hatte sich überschlagen. Beide Insassen konnten nur noch tot geborgen werden. Auch 2006 und 2019 gab es demnach schwere Unfälle.