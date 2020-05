Das Landgericht Zwickau hat am Donnerstag einen jungen Mann des Totschlags schuldig gesprochen und eine Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verhängt. Die Jugendkammer des Gerichtes sah es als erwiesen an, dass der Somalier am 18. Oktober 2019 in Plauen einen Landsmann niedergestochen und dabei getötet hat. Der Täter hatte seinen damals besten Freund siebenmal in den Rücken und einmal in den Kopf gestochen. Das Opfer ist an den Folgen der Stiche gestorben.