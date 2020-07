Ein Transporterfahrer hat in St. Egidien bei Glauchau gleich zweimal versucht, betrunken mit seinem Transporter zu fahren. Einem Ehepaar fiel am Montagabend an einer Tankstelle auf, dass der 59 Jahre alte Transporterfahrer betrunken war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau konnte dem Mann vor Eintreffen der Beamten den Schlüssel abnehmen. Ein anschließender Alkoholtest ergab 3,3 Promille. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN, dem Mann seien die Fahrzeugpapiere abgenommen worden. Und er sein nach Hause gebracht worden. Der Transporter musste stehen bleiben.



Wenige Stunden später wurden die Beamten erneut gerufen, weil der selbe Fahrer weiterfahren wollte. Ein neuer Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Laut Polizeisprecher gab er an, seinen Transporter abholen zu wollen. Der 59-Jährige bekam eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.