Umgekippter Lkw blockiert A4 bei Glauchau

Die Autobahn 4 ist bei Glauchau in Richtung Erfurt gesperrt. Nach Polizeiangaben war ein Lkw am frühen Samstagmorgen kurz nach der Anschlussstelle Glauchau-Ost aus noch unbekannter Ursache umgekippt. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Weil der Laster die komplette Fahrbahn blockiert, wird der gesamte Verkehr durch Glauchau umgeleitet. Dadurch gibt es sowohl auf der A4 als auch in der Stadt Stau. Wie lange die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch dauern werden, ist unklar.