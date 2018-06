Am Mittwochnachmittag sind vier Mitarbeiterinnen der Tageszeitung "Freie Presse" in Zwickau durch ein unbekanntes Gas verletzt worden. Gegen 16 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Sie brachten die Frauen, die über Atemschwierigkeiten und Schwindelgefühle klagten, ins Krankenhaus. Der Sprecher der Polizeidirektion Zwickau, Oliver Wurdak: "Die Substanz hat bei den Frauen Hustenreiz und Reizung der Atemwege hervorgerufen. Deswegen sind sie auch in die Krankenhäuser der Stadt gebracht worden, um dort entsprechend medizinisch versorgt zu werden."

Die Polizei ermittelt gegen Ungekannt wegen gefährlicher Körperverletzung. "Es ist zu vermuten, dass irgendeine Person im Eingangsbereich des Hauses in der Hauptstraße zwischen 15:45 Uhr und 16:00 Uhr eine unbekannte Substanz ausgebracht hat, die diese Folgen bei den Frauen gezeigt hat", so Wurdak weiter.

Im Hausflur hinter dieser Tür bemerkten die Mitarbeiterinnen die unbekannte Substanz. Bildrechte: MDR/Gert Friedrich

Sven Frommhold, Regionalleiter Westsachsen der Tageszeitung "Freie Presse", hält sich mit Mutmaßungen zu dem Vorfall zurück: "Wir haben keine Briefe, E-Mails oder andere Drohungen bekommen, die mit dem Vorfall am Mittwochnachmittag im Zusammenhang stehen. Deshalb haben wir keinen Anhaltspunkt, um zu bewerten, was passiert ist. An Spekulationen wollen wir uns nicht beteiligen. Wir hoffen natürlich, dass die Polizei den Sachverhalt aufklärt." Eine Kollegin sei zur Stunde noch zur Beobachtung im Krankenhaus, die drei anderen seien schon am Mittwoch wieder nach Hause geschickt worden. Bleibende Schäden seien nicht zu befürchten.