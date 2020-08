Gleich vier alkoholisierte Autofahrer hat die Polizei am Sonnabend im Landkreis Zwickau erwischt.

Gleich vier alkoholisierte Autofahrer hat die Polizei am Sonnabend im Landkreis Zwickau erwischt.

Gleich vier alkoholisierte Autofahrer hat die Polizei am Sonnabend im Landkreis Zwickau erwischt. Bildrechte: IMAGO

Die Polizei im Landkreis Zwickau hat am Sonnabend mehrere Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen. Einer von ihnen wurde nach einem Unfall im Krankenhaus behandelt.

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonnabendvormittag in Glauchau schnappte die Polizei einen 43 Jahre alten Autofahrer mit 2,32 Promille. Er musste sein Fahrzeug stehen lassen. Die Polizei zog seinen Führerschein ein und ordnete eine Blutprobe an.