Bei einem Unfall auf der A72 nahe Hartmannsdorf sind am Sonnabendmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber sei zum Einsatz gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Angaben zu den Verletzten lagen zunächst nicht vor. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Autos in den Unfall verwickelt. Die A72 in Richtung Leipzig wurde zwischen der Anschlussstelle Hartmannsdorf und dem Rastplatz Am Mühlbachtal gesperrt.