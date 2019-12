Auf der A72 hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Zwischen Zwickau-Ost und Hartenstein sind zwei Autos zusammengestoßen. Die Autobahn war ab Zwickau-West in Richtung Chemnitz mehrere Stunden gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Inzwischen ist die Unfallstelle geräumt. Der Verkehr normalisiert sich wieder. Nach Angaben eines Reporters ereignete sich der Unfall gegen 14:45 Uhr. Nach der Kollision hat sich eines der Fahrzeuge überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Sechs Personen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt. Der Unfallhergang ist derzeit noch unklar.

Am letzten Wochenende vor den Weihnachtsfeiertagen mussten Autofahrer in Sachsen besonders viel Geduld aufbringen. Sowohl am Freitag als auch am Sonnabend waren vor allem die Autobahnen Richtung Osten besonders betroffen. Auf der A4 gab es an beiden Tagen lange Staus.